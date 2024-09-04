Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü akademisyenlerinden Arş. Gör. Volkan Akyıldız, Ohio State Üniversitesinde gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda, kimya alanında önemli bir başarıya imza attı.Dünyanın en prestijli bilimsel dergileri arasında yer alan ve impakt faktörü 50.5 olan Nature dergisinde yayımlanan makalede yer alan Arş. Gör. Akyıldız, bilim dünyasına katkı sunacak önemli bir çalışmanın altına imzasını attı.Arş. Gör. Volkan Akyıldız’ın; “sp hibritleşmiş alkil elektrofillerin nikel kompleksleri üzerinden çapraz kenetlenme tepkimeleri ve bu tepkimelerin kompleks moleküller üzerindeki uygulamalarını” araştırdığı çalışma, özellikle ilaç benzeri kompleks moleküllerin etkin sentezi için son derece önemli bir alternatif sunuyor ve kimya alanında yeni ufukların açılmasına öncülük etmesi öngörülüyor.Rektör Hacımüftüoğlu: “Bu Çalışma, Üniversitemiz İçin Büyük Bir Gurur Kaynağıdır”Bilim dünyasına katkı sunacak her türlü çalışmanın destekçisi olacaklarını aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu sayede hem kurum aidiyetinin hem de çalışma motivasyonunun artacağını vurgulayarak elde edilen bu önemli başarıyı şu sözlerle değerlendirdi: “Üniversitemizin değerli bilim insanı Arş. Gör. Volkan Akyıldız’ın dünya çapında ses getiren bu çalışması hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Bilimsel araştırmalarda elde edilen bu tür başarılar, genç akademisyenlerimizin bilim dünyasında ne denli önemli bir yer edinebildiğini göstermektedir. Arş. Gör. Akyıldız’ı bu değerli çalışmasından ötürü yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu tür bilimsel çalışmaların üniversitemiz adına artarak devam etmesi en büyük temennimizdir. Biz de, üniversite yönetimi olarak tüm imkânlarımızı seferber ederek bilim insanlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz.”