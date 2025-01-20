Erzurumlu Kick Boksçular, Antalya’da yapılacak olan Gençler ve Büyükler Kick Boks Türkiye Şampiyonası’na iddialı gitti. Antrenör Emre Şahin, “Kupa ve madalyalar ile şehrimize döneceğiz” dedi.Türkiye Kick Boks Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve 21-29 Ocak tarihler arasında Antalya’da yapılacak olan Gençler ve Büyükler Kick Boks Türkiye Şampiyonası’na Erzurumlu sporcular ve antrenörler iddialı gitti.Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kick Boks Antrenörü Emre Şahin, “Her yıl bir çok sporcumuzu Milli takımlara göndermeyi başardık. 2025 yılında ise aynı disiplin azimli bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlayarak Türkiye şampiyonasına gidiyoruz. Bizim en büyük destekçimiz olan onursal başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen başta olmak üzere Erzurumspor Başkanımız Ahmet Dal ile GSİM İl Müdürümüz Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez’in yanı sıra Kick Boks İl Temsilcimiz Mesut Abuşoğlu’nun güvenini boşa çıkarmayacağız. Bizlere dua eden velilerimize sevenlerimize çok teşekkür ederiz” dedi.Antalya’ya giden Erzurum kafilesinde Kafile başkanı Ömer Tahur’un yanı sıra Kick Boks Milli takım antrenörü Emre Şahin, Cebrail Gençoğlu ve Ümit Bingöl’de yer aldı.Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal’ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak, Erzurum Kick Boks Kafilesine başarı dileklerini ilettiler.