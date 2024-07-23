Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı etkinlikleri kapsamında Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 2. Ordu Bando Komutanlığı tarafından anma konseri gerçekleştirildi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında Malatya’da 2. Ordu Bando Komutanlığı tarafından konser verildi.Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi fuaye alanında gerçekleşen bando konserine vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Katılımın yoğun olduğu bando gösterisinde, Kıbrıs Barış harekatındaki şehitler anısına kahramanlık türkülerini seslendirildi.