Bingöl’de bir atölyede spiral makinesiyle kesilmek istenen varil bir anda patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyünde bulunan bir atölyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölye sahibi Faruk O., atık yağ taşımada kullanılan boş varili spiral makinesiyle kesmek istedi. Kesim esnasında varil, adeta bomba gibi patladı. Faruk O., elinden hafif yaralanırken yanındaki 2 arkadaşı da büyük panik yaşayarak kaçışmaya başladı.Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.