Tunceli’de inşaat sahası açılması sırasında kesilen bir ağaçta bulunan yavru sincaplar koruma altına alındı.Tunceli merkezde inşaat sahası açılması sırasında kesilen bir ağaçta anneleri tarafından terk edilmiş halde bulunan 2 yavru sincaba Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı. Henüz gözleri açılmayan ve tüyleri bulunmayan sincaplar, veteriner hekim tarafından şırınga yardımıyla doğal ortamlarında özenle besleniyor. Yavru sincapların ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma geldiklerinde yeniden doğal yaşam ortamlarına salınacağı belirtildi.