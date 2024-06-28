Başkan Avcıl'ın açıklamalarına göre, artık yıkım kararı için tebligat yapılmayacak. Yıkılmasına yüzde 51 oy çokluğuyla karar verilen binalar için hak sahiplerine farklı adreslerde tebligat gönderilmesi yerine şu adımlar izlenecek:

Yıkım kararı, binanın görülebilecek bir yerine asılacak ve muhtara ve e-devlete gönderilerek bildirilmiş sayılacak.

Bu karar, binada 15 gün süreyle asılı kalacak.

İki haftalık askı süresi içinde yapılmayan itirazlar geçerli olmayacak.

Riskli bina kararının asıldığı tarihten itibaren tahliye işlemleri en fazla 90 gün içinde tamamlanacak.

Hak sahiplerinin e-devlet ve muhtarlık gibi platformları düzenli olarak kontrol etmeleri gerekecek.

Şehir dışında olanlar, binaya asılan bildirimi göremeyebilirler. Bu nedenle en az 10 günde bir e-devlete girerek bildirimleri kontrol etmeleri önemli.

Başkan Avcıl, bu düzenlemenin kentsel dönüşüm sürecinin hızlanmasını ve riskli binaların daha hızlı yenilenmesini amaçladığını vurguladı. Özellikle Elazığ'da yaşayanlar için bu yeni düzenlemenin geçerli olduğunu belirterek, riskli bir binada yaşayanların haklarını ve yükümlülüklerini öğrenmek için bir avukata danışmalarının önemli olduğunu ifade etti.