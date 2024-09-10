Erzincan’da Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamında 532 konut 107 dükkânın inşaatı devam ediyor.Erzincan’da Kızılay-Hocabey Mahalleleri rezerv yapı alanı uygulaması “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca yürütülüyor.Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm ve TOKİ Başkanlığı kontrol ve nezaretlerinde Erzincan’da 532 konut, 107 dükkân yapımı ve çevre tanzimi yüzde 60 fiziki inşaat seviyesinde olup inşaat süreci devam ediyor.Tünel kalıp sistemlerinin kullanıldığı konutlarda deprem güvenliği ön plana çıkıyor. Bu çerçevede güncel mevzuat kriterleri bakımından sağlıklı, güvenli ve sosyal donatı alanlarına sahip yaşam alanları üretilerek en kısa zamanda hak sahiplerine dağıtılması planlanıyor.