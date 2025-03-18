Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kurtuluş Savaşının meşalesini ateşleyen Çanakkale Deniz Zaferinin Türk Milletinin azim ve fedakârlıkla tarihte eşine rastlanmayan bir bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesi olduğunu ifade etti.Başkan Tanfer, Mesajında 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin, Türk tarihinde askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yazılış tarihi olduğunu kaydederek şu ifadelere yer verdi: ’’18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’ncu yıl dönümünde Çanakkale Zaferi, büyük imkansızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destandır. Çanakkale Savaşları Türk ulusunun esaret altında yaşayamayacağını, özgürlüğe çok önem verdiğini göstermiştir. Çanakkale şanlı bir destandır. Milli Mücadele’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin adeta bir ‘ön sözü’ ve başlangıcı olan Çanakkale Zaferi, necip milletimizin tarih boyunca kazandığı sayısız başarı ve kahramanlıkların en parlak olanlarındandır. Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin işgal altındayken kendi küllerinden yeniden dirilişinin sembolüdür. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin azminin ve imanının Batı’nın gelişmiş teknolojisine galip geldiği, tarihte eşine az rastlanan bir destandır. Türk Milletinin azmi ve üstün çabaları sonucu bugün bu şanlı zaferi anıyoruz.’Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz’Çanakkale Musullu, Tunuslu, Bosnalı, Makedonyalı Mehmetler, Anadolu’nun, Trakya’nın her şehrinden gelen kahramanların kökeni, rengi, meşrebi ne olursa olsun vatan uğruna bir olduğu ve birlik olduğu, inançla yoğrulmuş bir toprak parçasıdır. Türk Milleti olarak, sizlerin bize bıraktığı şanlı tarihimizle gurur duyuyor ve gelecek nesillerimize aynı bilinçle aktarmanın gayretiyle hareket ediyoruz. Tarihimize yazılan kahramanlık destanlarımızdan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncı yıl dönümünde, bizlere huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu kutsal vatanı canlarını feda ederek bırakan başta Şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.Ne mutlu bizlere ki; tarihimiz böylesi kahramanlıklarla doludur. Bu kahramanlıkların en önemlisi şüphesiz ki istiklal mücadelemizin dönüm noktalarından olan Çanakkale Zaferi’dir. Bu zafer milletimizin kardeşliğinin simgesidir. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, Müreffeh geleceğimize el ele yürümeye devam edecektir. ’Çanakkale geçilmez!’ sözünün hafızalara kazınması, aynı dava uğruna Çanakkale’de bir araya gelen ve aynı toprağa kanlarını akıtan şühedanın Bedr’in aslanları gibi korkusuzca savaşmaları sayesindedir. Mehmet Akif: "Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber." dizeleri ile şehitlerimizi mezara değil; ancak peygamber kucağına layık görür. Milletimizin en genç, en seçkin, en iyi yetişmiş nesillerini feda etme uğruna kazanılan bu zafer, bizim için 110’ncu yıl sonra bile önümüzü aydınlatan tecrübelerle doludur.Erzurum Kent Konseyi Kurulu olarak, bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’ncu yıl dönümünde Milletimizin destansı kahramanlığının bir sembolü olan bu anlamlı günün idraki ile; bu toprakları bize vatan kılan tüm ecdadımızı, Vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, Milletimizin ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni en samimi duygularımla kutluyorum."