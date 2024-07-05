Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bir mezrada yaşayan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla 100 metrelik sondaj vurup içme suyunu kavuştu.Genç ilçesine bağlı Gözütok köyü Hoşek mezrasında, köy sakinlerinin kendi imkanlarıyla 100 metrelik bir sondaj çalışması sonucunda içme suyuna kavuşmaları dolayısıyla program düzenlendi. Programa Kaymakam Muhammet Güzel, İlçe Jandarma Komutan vekili Beyazıt Bestami Uyan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muhammet Deniz, İlçe Özel İdare Müdürü Muhittin Kaya ve İlçe Orman İşletme Şefi Çetin İnan katıldı. Mezrada uzun yıllar içme suyu sıkıntısı çeken vatandaşlar, kendi olanaklarıyla gerçekleştirdikleri sondaj çalışması sayesinde temiz ve sağlıklı içme suyuna erişmenin mutluluğunu yaşadı.Kaymakam Muhammet Güzel, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Kaymakam Güzel, “Gözütok köyü Hoşek mezrasındaki bu özverili çalışmalar, köylülerimizin kararlılığının ve birlikte hareket etme gücünün bir göstergesidir. Bu başarı, köylülerimizin hem maddi hem de manevi açıdan birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını ve birlikte neler başarabileceklerini göstermektedir. Köy sakinlerimizin büyük çabaları ve özverileri sonucunda sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olmalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.