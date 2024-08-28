Yok olmak üzere olan yöresel Gazenne kumaşı, Kemaliyeli kadınların elinde yeniden hayat buluyor.1960 yılına kadar dokunan Kemaliye yöresine özgü Gazenne kumaşının iplikleri kökboyası ile boyanıyor, yüzde 100 pamuk ve kendine özgü çizgiler bulunuyor. Gazenne kumaşının yerel ürün olarak turizme kazandırılması suretiyle sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak ve kadınların istihdamı hedefleniyor.Kemaliye’nin coğrafi tescilli ürünlerinden Gazenne kumaşı hakkında bilgi veren Kemaliyeli Kadınlar Derneği Kurucu üyesi ve Gazenne Kumaşı Proje Koordinatörü Ayşe Birler, 13 yıldır Gazenne kumaşını dokuduklarını söyledi.Birler, Kemaliyeli Kadınlar Derneğini kurmalarının amacının Kemaliye’deki unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yeniden hayata geçirmek olduğunu kaydederek, “Biraz araştırdığımızda Kemaliye’de 1960 yıllarda kadar her evde halı dokumacılığı, kumaş dokumacılığı, yelek işlemeciliği zaten yapılıyormuş. Bizlerde Gazenne kumaşını yeniden hayata geçirmeyi planladık. 2010 yılında bir proje yaptık. Dernek olarak yaptığımız tüm projeler devlet hibe destekli. 12 tezgâhlı bir atölye kurduk. Bu tarihten beri Gazenne dokumacılığını devam ettiriyoruz. 1960’lı yıllara kadar bu kumaştan içlik, sedir örtüleri, çarşaf olarak kullanılmış. Biz günümüze uyarlayarak daha modernize ettik ama asla çizgilerini ve modellerini bozmadan elbiselik kumaş, peştamal, fular, masa örtüsü, yatak örtüsü ve pamuklu iplikten kravat ürettik. Atölyemizde bağlantılı anlaşma yerlerle kumaş dokumacılığına devam ediyoruz. Kültür Turizm Bakanlığımızın bohça mağazalarına, Sivas olgunlaşma enstitüsü ile birlikte çalışarak çeşitli modeller çıkarıldı ve mağazalarda birkaç ürün satışa çıkarıldı.Ürünlerimiz 12 tezgâh olduğu için ve asla fabrikalaşma durumunu düşünmediğimiz ve geçmediğimiz için tamamen kara tezgâhlarımızda el emeği göz nuru ile dokuma işlemine devam ediyoruz. Gazenne kumaşının yüzde 100 pamuk ipliğinden oluşur ve kara tezgahlarda dokunur.” diye konuştu.