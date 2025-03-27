Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Kadir Gecesi’nde Dörtyolağzı Camii başta olmak üzere bütün camileri tıka basa dolduran vatandaşlar, ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’ini görünce gözyaşlarına hakim olamadılar.Kemaliye’de yüzlerce vatandaş Kadir Gecesi’nde camilere akın ederek, ibadetlerini yaptı. Vatandaş, bir arada saf tutarak yatsı ve teravih namazının ardından ellerini semaya açarak dua etti.Dörtyolağzı Camii’nde, Yatsı namazının ardından cam muhafaza içindeki üç Sakal-ı Şerif, dualar ve salavatlar eşliğinde cemaatin ziyaretine sunuldu. Bu manevi atmosferde, Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar, sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.