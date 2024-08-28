Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kapya biberi yetiştirilmeye başlandı.Erzincan turizminde gözde ilçelerden Kemaliye’de ilk kez kapya biberi yetiştirilmeye başlandı. Mimarisiyle Kemaliye Evlerine hayat veren ilçe sakinlerinden marangoz Murat Gölbaş, bahçesine hobi olarak diktiği kapya biberinin yetiştiğini görünce alanı büyüttü.Kapya biberinin Kemaliye’de de yetişebileceğini ifade eden Murat Gölbaş, “Bu yıl bahçemde bir deneme yaptım. Kapya biberinin Kemaliye’de yetişmediğini biliyordum. Boş bir alanım vardı. Burayı kendi imkanlarımla kazdım, sulamasını vesaire yapıp biberleri yetiştirdim. Ticari amaçla yapmadım, hobi olarak yaptım. Kemaliye’de kapya biberinin yetişebileceğini gördük. Toprağın değerlenmesinin ekonomiye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Emek verince her şey çok güzel oluyor. Kapya biberlerim şuan yeşil halde belli bir zaman sonra kırmızı kapya olacak.” dedi.