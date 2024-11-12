Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde ’Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes’ diyerek fidan dikimi gerçekleştirildi.Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, çevre bilincini artırmak ve doğal yaşamı korumak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Seyit Ali Parkının üst tarafı Şehitler yolunda düzenlenen fidan dikimi etkinliğine, Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, Belediye Başkanı Erdem Atmaca, İliç Orman İşletme Şefi Emre Yılmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, önceden belirlenmiş ve parsellenerek numaralandırılmış alanlara fidanları dikerek ilk can suyunu verdi.