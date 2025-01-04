Tunceli’de sokak kedilerine verilen mamalardan tilkiler de nasipleniyor. Mama nedeniyle zaman zaman birbiriyle kavga eden tilkilerin o anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.Tunceli’nin Pülümür ilçesinde soğuk kış mevsimi nedeniyle kimi vatandaşlar tarafından sokak hayvanları düzenli şekilde besleniyor. Sokak kedilerini besleyen bir vatandaşın evine tilkiler de karınlarını doyurmak amacıyla gelmeye başladı. Kedilerin mamalarına ortak olan 2 tilki de zaman zaman mama için birbiriyle kavga ederken o anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. İlçede çekilen bir başka görüntüde ise kafenin bahçesinde ekmek ile beslenen kedinin önündeki ekmeğin tilki tarafından çalınması kameraya yansıdı.