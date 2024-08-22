Elazığ’da aç kalan ve şehir merkezine kadar inen tilki, kedinin önünde duran ekmekten almak istedi. Kedinin hamlesi ile ürken tilki, bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.Olay Sürsürü Mahallesi’nde yaşandı. Aç kaldığı için şehir merkezine kadar inen tilki, bir kedinin önünde yiyecek olduğunu fark etti. Bir süre kediyi kollayan tilki, sağa sola hareketler yaparak kedinin dikkatini dağıtmaya çalıştı. Önündeki yiyeceği paylaşmak istemeyen kedi, tilkiyi her seferinde yiyecekten uzaklaştırmayı başardı. Tam ekmeğe yeltenecekken kedinin hamlesi ile ürken tilki, bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. O anlar izleyenleri gülümsetti.