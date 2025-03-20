Elazığ’ın Keban ilçesinde çakal saldırısı sonucu sürüdeki onlarca koyun telef olurken, birçoğu da yaralandı.Olay önceki gün Akçatepe köyünde yaşandı. Sürüsünü meraya çıkaran çoban Hacı Solak dinlenmek için uyudu. Bu sırada koyun sürüsüne çakallar saldırdı. Çakalların saldırdığı sürüde bulunan onlarca koyun telef olurken, birçoğu da yaralandı. Sürü sahibi Hacı Koçak, "Hayvanlara çakal saldırmış, onlarcası telef oldu, birçoğunda ise yara var. Maddi olarak zararım büyük. Son dönemlerde sürülere saldırılar arttı. Yetkililerin duruma çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.