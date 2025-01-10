Tunceli’de şarampole devrilen otomobilde sıkışan genç, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Kaza, Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Dallıbel Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 27 yaşındaki O.C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü C. araçta sıkışırken durum 112 ekiplerine bildirildi.Bölgeye sevk edilen AFAD, 112, itfaiye ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.