Bingöl’ün Genç İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel, şehit güvenlik korucusu Mehmet Kocadağı’nın oğlunun doğum gününü kutladı.Genç ilçesi Kültür Mahallesi’nde ikamet eden şehidin ailesinin evine konuk olan Kaymakam Güzel, Mustafa Sezer’in 10. yaş gününü kutlayarak kendisine çeşitli hediyeler takdim etti. Şehidin emaneti olan küçük Mustafa’nın sevincine ortak olan Kaymakam Güzel, aile bireyleriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında duygularını paylaşan Kaymakam Güzel, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri her zaman başımızın tacıdır. Bugün Mustafa’nın mutluluğuna ortak olmak ve ailemizin yanında bulunmak bizler için büyük bir mutluluk. Rabbim ona sağlıkla, huzurla nice yaşlar nasip etsin." dileklerinde bulundu.Yapılan ziyarette Kaymakam Muhammet Güzel’e İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nurullah Çağlayan eşlik etti. Şehidin ailesi, bu anlamlı ziyaret ve gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini ifade ederek Kaymakam Güzel’e teşekkür etti.