Van’ın Saray Kaymakamı Eyüp Gürdal, yakında faaliyete geçmesi planlanan Van-Tahran yolcu treni seferleri için Kapıköy Gar Şefliğinde incelemelerde bulundu.Kapıköy Kara Hudut Kapısı ve Demiryolu Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri ve Saray Kaymakamı Eyüp Gürdal, Kapıköy Gar Şefliğinde kurum amirleri ve müdürleri ile güvenlik komisyonu toplantısı gerçekleştirdi. Yakın zamanda faaliyete geçilmesi planlanan Van-Tahran yolcu tren seferi hakkında bilgi alan Kaymakam Eyüp Gürdal, akabinde saha incelemesinde bulundu.