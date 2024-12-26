Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, İlçe Emniyet Amiri Muhammet Sansar ile birlikte ilçe esnafını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında iş yerleri gezilerek esnafın talepleri ve sorunları dinlendi. Kaymakamlık ve emniyet birimleriyle halk arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedeflenen bu temas, ilçede olumlu bir yankı uyandırdı.Kaymakam Arıkan, ziyaret ettiği esnafla birebir sohbet ederek ticari faaliyetlerin durumu ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi aldı. Esnafın ekonomik koşullarını ve beklentilerini not alan Kaymakam Arıkan, gerekli durumlarda ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak çözümler üretilmesi için çalışacaklarını ifade etti.İlçe Emniyet Amiri Muhammet Sansar ise ziyaret sırasında güvenlik konularında esnafın görüşlerini aldı. Özellikle asayiş ve iş yerlerinin güvenliği ile ilgili öneriler değerlendirildi.Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, bu tür saha çalışmalarının, yerel yönetim ve kamu birimleriyle vatandaş arasında güçlü bir bağ kurmak için önemli olduğu belirtildi. Kaymakamlık makamı, halkın talep ve beklentilerini yerinde dinlemeye devam edeceklerini vurguladı.