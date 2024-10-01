Erzincan’ın Tercan ilçesi Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, traktör binip, patates hasat etti.Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesinde patates hasadı başladı. Hasadın ilk günü olması münasebetiyle Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman beraberinde Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Kargın Belediye Başkanı Adem Güneş, Mercan Belediye Başkanı Bayram Bilici, Tercan Ziraat Odası Başkanı Naci Yılmaz çiftçileri yalnız bırakmadılar.Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, patates tarlalarında incelemelerde bulundu. Tarlada çalışan işçilerle sohbet eden Kaymakam Neslihan Kısa Duman, traktör binip, patates hasadında çalışan çiftçilere yardım etti.Çiftçilere kolaylıklar dileyen Kaymakam Duman, Tercan’ın büyük bir tarımsal potansiyele sahip olduğunu ve Tercan halkının canla başla üretmeye devam ettiğini söyledi.