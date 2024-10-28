Bitlis’in Tatvan ilçe Kaymakamı Dr. Remzi Demir, beraberindekiler evde bakım hizmeti sunulan aileleri evlerinde ziyaret etti.Tatvan ilçe Kaymakamı Dr. Remzi Demir, beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emreddin Aydoğan ve Tatvan SYDV Müdürü Mesut Karaman ile birlikte evde bakım hizmeti sunulan aileler tek tek ziyaret edilerek talep ve ihtiyaçları dinlendi. Evde bakım hizmetinin önemine vurgu yaparak, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Kaymakam Demir, ailelerin memnuniyetini ve ihtiyaçlarını yakından görmek amacıyla yapılan bu ziyaretlerin, sosyal destek hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik olduğu ifade etti. Öte yandan yapılan ziyaretler, ailelere moral ve destek sağlamış oldu. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, ziyaretten ötürü teşekkürlerini ilettiler.