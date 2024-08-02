Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Selçuklu Meydan Mezarlığında yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.Ahlat’ta Selçuklu Meydan Mezarlığında yapılan kazı, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle Van YYÜ Sanat Tarihi Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz başkanlığında devam ediyor. Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek ile birlikte yapılan çalışmaları inceleyerek kazı başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz’dan bilgi alarak kolaylıklar diledi. Kazı Başkanı Kulaz ise ödenekler doğrultusunda Ahlat tarihine ışık tutacak çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi.