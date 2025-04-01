MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek adına önce jandarmaya bağlı kontrol noktasını ziyaret eden Kaymakam Bayram, burada görev yapan jandarma personelinin bayramını kutladı. Güvenlik güçlerine başarılar dileyen Kaymakam Bayram, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.Ardından Malazgirt Devlet Hastanesi’ne geçen Kaymakam Bayram, hastalara acil şifalar dileyerek bayramlarını kutladı. Sağlık çalışanlarını da unutmayan Kaymakam Bayram, özverili çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etti.Son olarak yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Bayram, onlarla bayram sevincini paylaştı. Gerçekleştirdiği ziyaretlerle bayramın manevi iklimini vatandaşlarla paylaşan Kaymakam Bayram, toplumun her kesimiyle bir araya gelerek birlik ve dayanışma mesajı verdi.