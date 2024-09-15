Kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutan meslekler, Erzurum’da 19. yüzyıl dönem özelliklerini taşıyan ERGES Konağı’nda canlandırılarak meraklılarının ziyaretine sunuldu.Erzurum, tarihi yapılarıyla Anadolu’nun kadim kültürünü yaşatan önemli şehirlerimizden biri olarak biliniyor. Bu yapılar arasında özel bir yere sahip olan Erges Konağı, şehrin zengin tarihine tanıklık eden nadide yapılarının başında geliyor. Geleneksel Türk mimarisinin güzel örneklerinden biri olan konak, hem tarihi hem de kültürel değeriyle dikkat çekiyor. Erges Konağı’nda aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel meslekler sergileniyor. Erzurum Geleneksel El Sanatları Konağı’nın, ziyaretçilerine kültür dünyasının kapılarını aralarken; Oltu taşı ustasından yorgancıya, dericisinden bakırcısına, şapkacısından abacısına kadar canlandırmalar arasında gezme fırsatı veriyor.Ücretsiz olarak gezilebilen ERGES Konağı, ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkma imkanı sunuyor. Erzurum Kalesi’nin alt kısmında ve Kurşunlu Camii hizasında bulunan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ERGES Konağı, hem geleneksel el sanatlarının zenginliği ile buluşturuyor hem de kırlangıç tavan altında tandırbaşı molası imkanı veriyor. Erges Konağı’nda canlandırılan mesleklerden bakırcılık, Oltu Taşı işlemeciliği, yorgancılık, dericilik, şapkacılık, tiftikçi, yüncülük:, abacılık ve ehramcılık canlandırmaları ile ziyaretçilerini bir anda eski zamanlara götürüyor.