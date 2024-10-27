Tunceli’de, seyir halindeyken dağlık alandan kopan kayanın isabet ettiği kovan yüklü araç kaza yaptı. Kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken 10 arılı kovan zayi oldu.Kaza, Tunceli-Ovacık karayolu Venk Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Nihat Güneş idaresindeki 62 AAG 772 plakalı kamyonetin ön camına, dağdan kopan kaya isabet etti. Olay nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla yol kenarındaki kayalığa çarparak durabildi. Meydana gelen kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. Kazada, yola savrulan 10 arılı kovan da zayi oldu. Diğer arılı kovanlar olay yerine çağrılan başka bir araca aktarılırken sürücü Nihat Güneş, “Ovacık ilçesinden Elazığ’a gitmek için seyir halindeyken bir anda dağdan kopan kaya aracın ön camına isabet etti. O esnada direksiyon hakimiyetini kaybettim ve yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildim. Araçta 150 bin liraya yakın maddi hasar meydana geldi. Büyük emek verdiğimiz 10 arılı kovanımız da zayi oldu. Zararımın karşılanmasını istiyorum” dedi.