Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalındaki dağlık bölgede mahsur kalan 4 keçi, ekipler tarafından kurtarıldı.Hizan ilçesinde bağlı Dağören köyü kırsalındaki dağlık bölgede, sahibi tarafından otlatılmaya götürülen 4 keçi kayalık alanda mahsur kaldı. Kendi imkanları ile keçilerini kurtaramayan vatandan durumu Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden AFAD arama kurtarma ekibi, kayalık alanda mahsur kalan 4 keçiyi ip yardımıyla yürütülen titiz çalışma sonucunda kurtarıp sahibine teslim edildi.