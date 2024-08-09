Erzincan’da çiftçiler kavurucu sıcaklarda dondurucu kış ayları için hazırlık yapmaya başladı.Erzincan’da çiftçiler, yazın kavurucu sıcaklar altında kış hazırlıklarına hız verdi. Hava sıcaklığının 35 dereceleri geçtiği bu günlerde, tarım işçileri kışın zorlu şartlarına karşı tedbirlerini alıyor. Çiftçiler yaz boyunca yetiştirdikleri buğday, arpa ve yulaf gibi hububat çeşitlerini hasat ediyor. Biçerdöverlerle gerçekleştirilen hasadın ardından tarlada kalan saplar kış aylarında meraya çıkartılamayan hayvanlar için balya haline getiriyor. Bin bir zahmetle traktör römorkuna yüklenen balyalar depolanmak üzere samanlıklara götürülüyor.Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı köyde yaşayan Murat Sönmez, kışa hazırlık yaptıklarını ifade ederek, günlük 300 saman balyası topladıklarını söyledi.Sıcak havanın kendilerini zorladığını belirten Sönmez, “Hasat zamanı başladı. Biçerdöverler tarlalara girdi. Hasadımızı yaptık, şimdi de saman balyalarımızı yapıyoruz. Hayvanlarımızın samanını temin ediyoruz. Dolu vurduğu için bu sene zarardayız. Hasat düşük. Günlük 300 balya çekiyoruz. Kışa hazırlık yapıyoruz. Birkaç gün böyle sürecek. Hayvanlarımızın yemeğini temin edecek. Hava sıcaklığı nedeniyle elbette zor oluyor. Çiftçinin işi her zaman zordur. Fakat yapacak bir şey yok mecburuz” dedi.