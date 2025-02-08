Uzak Doğu ülkelerinde yetişen ve az oksijenli sularda bulunan, halk dilinde beta olarak bilinen kavgacı siyam balığı, Elazığ’da akvaryumcular da ayrı bölümlerde tutularak satışa sunuluyor.Anayurdu Tayland olan ve genelde uzak doğu ülkelerinde yetişen kavgacı siyam balığı, Elazığ’da yoğun ilgi görüyor. Kendi türlerine ve özellikle de hemcinslerine karşı aşırı saldırgan olan ve iki erkek betanın bir araya konulduğunda birinin ölümüyle sonuçlanacak kadar ciddi kavgalar yapan siyam balığı, Elazığ’da ayrı bölümlerde tutularak satışa sunuluyor.Az oksijenli sularda yaşama becerisine sahip olan ve doğal yaşam alanlarında en çok sivrisinek larvası, bunun yanında kurtçuk ve su piresi gibi canlılar tüketen etçil siyam balığı, Elazığ’da vatandaşlardan en fazla ilgi gören balık olarak dikkat çekiyor.Siyam balıklarının yoğun bir ilgi gördüğünü ifade eden işletmecisi Levent Göksun, ’’Anavatanı Sinpapur, Malezya ve Uzak Doğu ülkeleridir. Bataklık yerlerde yetişir ve kavgacı bir ırktır. Kendi ırkıyla kavga eder. Sadece çiftleşme zamanında dişisi ile birlikte yumurta yaparlar. Daha sonra dişiyi de kovar. Yavrusunu erken kendi büyütür. O yüzden hep tekli bölümlere bırakıyoruz ki kavga etmesinler’’ dedi.