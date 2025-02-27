Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’nden kasten adam öldürmeden hapis cezası alan 3 kişi Iğdır’da yakalandı.Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından Kasten Öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Kasten Öldürme suçlarından 12 yıl hapis cezasına çarptırılan V.B., 9 yıl hapis cezası verilen B.B. ve aynı suçtan 9 yıl hapis cezasına mahkum edilen E.B., Iğdır’da gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından Iğdır Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.