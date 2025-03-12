Kars’ta jandarma ekiplerinin güvenlik, asayiş ve trafik uygulamaları aralıksız sürüyor.Kars İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda 182 bin 326 kişi sorgulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 210 kişi yakalandı. 15 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma trafik ekiplerince 73 bin 470 araç kontrol edildi. 33 araç trafikten men edildi. 714 bin 32 lira trafik cezası kesildi. Çeşitli tarihlerde kaybolan 6 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi. toplum sağlığını tehlikeye sokacak madde temin etmekten 16 kişiye, bilişim dolandırıcılığı yapan 4 kişiye ve 83 siteye yasadışı bahis oynatmaktan işlem yapıldı.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca güvenlik ve asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceği ifade edildi.