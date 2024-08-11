Kars’tan doğan ve yılan gibi kıvrılarak Arpaçay’dan geçen menderesler, uzun yolculuğunun ardından Hazar Denizi’ne dökülüyor.4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen Arpaçay menderesinde yaz güzelliği görenleri ise adeta mest ediyor.Çıldır Gölü’nden başlayan Arpaçay Carcı, Telek, Tepecik, Okçuoğlu ve Meydancık köylerinden geçen menderes, Arpaçay Barajı’nda Kars Çayı ve Karahan Çayı ile buluşarak, Iğdır ve Ermenistan sınırlarının birleştiği noktada Aras Nehri ile birleştikten sonra Aras nehri sularıyla İran ve Azerbaycan’ı geçerek dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi’ne dökülüyor.“Yılan gibi kıvrılıyor”Her mevsim bir başka güzelliğe bürünen, etrafında koyun, kuzu ve kaz seslerinin yükseldiği, yeşil ve gökyüzünün mavisiyle birleşen Arpaçay menderesleri yılan gibi kıvrıla kıvrıla akıyor. Doğal güzelliğiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkaran menderesler havadan görüntülendi.Özellikle yaz ve kış ayalarında fotoğrafçılarında yoğun ilgisini çeken Arpaçay Menderesleri Kars turizmine de önemli katkı sağlıyor.