Kars, tarihi ve kültüre mirasın önemli bir parçası olan tarihi tabyalar, içler acısı durumda bulunuyor.Osmanlı döneminden kalan tabyalar, tarihsel ve stratejik değerleriyle bölgenin kimliğinin bir parçasıydı. Ancak tabyaların birçoğu, bakım ve restorasyon eksikliği nedeniyle hızla yok oluyor.“Tabyalar neden korunamıyor?”Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kars’ta tarihi tabyaların neden turizme kazandırılmadığını ifade eden vatandaşlar, “Tabyalar neden korunmuyor? Kars kalesinin etrafında bulunan bir birlerine paralel olan tarihi tabyalar, yazın çobanların hayvan barınağı olurken, kış aylarında defineciler tarafından kazılıyor. Yetkililer tabyalar için bir eylem planı hazırlamalıdır. Tabyaların restorasyonu yapılmalı ve turizme kazandırılmalıdır. Her hangi bir önlem alınmadığı takdirde tabyalar tek tek yıkılarak kaybolacak” dediler.“Peynir Müzesi gibi değerlendirilmelidir”Kars’taki en büyük tabyalardan olan Karadağ Tabya’nın Peynir Müze gibi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, “Kanlı Tabya ve Süvari Tabya turizme kazandırıldı. Karadağ Tabya’da turizme kazandırılmalıdır. Hem çok büyük hem de çok hakim bölgededir. Ancak burada defineciler tarafından kazılmış, duvarları ve demirleri kesilerek tahrip edilmiş. İnşallah buralar koruma altına alınarak Kars turizmine kazandırılır” diye konuştular.Öte yandan Kars’taki tarihi tabyalar, hızla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu mirası korumak için acil ve etkili adımlar atılmadığı takdirde, bu değerli yapılar gelecek nesillere aktarılmadan tarihteki yerlerini alacak. Kars’ın kültürel kimliğini korumak adına, bu tarihi yapıların korunması için ortak bir çaba ve sorumluluk geliştirilmesi gerekiyor.