Sonbahar, Kars’ın eşsiz doğasında bambaşka bir tabloya dönüşüyor. Özellikle Selim ilçesinde bulunan menderesler, kahverengi ve turuncuya düründü.Allahu Ekber Dağları’ndan doğarak Selim ilçesinin köylerinden dolanarak geçen menderesler, doğanın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarının suyla buluştuğu manzara dron ile havadan görüntülendi.Kars’taki menderesler, sadece sonbaharda değil, her sezon ayrı bir güzelliğe sahip olsa da, doğanın bu mevsimde sunduğu renk şöleni Kars’ın doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Selim’deki menderesler yılan gibi kırılarak akarak Kars Çayı ile buluşuyor. Mendereslerin uzun yolculuğu Iğdır sınırında Aras Nehri ile buluştuktan sonra Hazar Deniz’inde son buluyor.