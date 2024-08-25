Kars, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde coşkulu bir hazırlık sürecinden geçiyor. Kentteki caddeler, bayraklarla donatıldı.Kars Belediyesi tarafından gerçekleştirilen süsleme çalışmaları, şehrin dört bir yanını kırmızı-beyaz renklere bürüdü.30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemine vurgu yapmak amacıyla başlatılan çalışmalarda, cadde ve sokaklarda yer alan direkler bayraklarla süslendi. Ayrıca, özel olarak hazırlanan bayraklarla hem şehrin tarih bilincini artırmayı hem de halkın bayram coşkusunu paylaşması hedefleniyor.Bayraklarla donatılan caddelerde yürüyerek vatandaşlar, bayramın manevi atmosferini yaşama fırsatı buluyor. Şehrin görkemli hali, Zafer Bayramı’nın coşkusunu ve anlamını bir kez daha gözler önüne seriyor.