Kars’ta kalan kız öğrenciler, ‘içeride mahsur kalan öğrencimiz’ var diyerek ihbarda bulundukları itfaiye ekiplerine sürpriz yaparak İtfaiye Haftasını kutladılar.Kars Serhat Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğü’nü arayarak yuta bir öğrenci odasında mahsur kaldı ihbarında bulundular.Bunun üzerine harekete geçen İtfaiye Müdürlüğü bölgeye hızlı bir şekilde itfaiye gönderdi. Bölgeye gelen itfaiyecileri alkışlarla karşılayan öğrenciler, itfaiye şefine çiçek vererek itfaiyecilerin İtfaiye Haftası’nı kutladılar. Önce şaşıran daha sonra mutlu olan itfaiyeciler, kız öğrencilerin hazırladıkları tatlı ve pastadan tattı, çay içerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere teşekkür eden itfaiyeciler daha sonra bölgeden ayrıldı.