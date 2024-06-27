Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ta gelişi güzel dökülen hayvan gübreleri etrafa pis koku yayarken, insan sağlığını da olumsuz etkiliyor.Kars Subatan yolunda kaldırımın kenarına dökülen hayvan gübresi kentin görünümünü olumsuz etkiliyor. Ani Ören Yeri’ne gitmek için yola çıkan turistler, Subatan yolundan gübrelerin arasından geçerek ören yerine gidiyor.Gelişi güzel dökülen, hayvan gübresi ve tezek yığınlarının bulunduğu bölge insan sağlığına da tehdit ediyor. Hastalıkları bünyesinde barındıran caddenin biran evvel temizlenmesi isteyen vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.Kars’ın her geçen gün daha da geri gittiğini ifade eden vatandaşlar, “Türkiye hiçbir şehrinde bu görüntüyü görmek mümkün değil. Hayvan pislikleri iki cadde arasına dökülüyor. Kokudan durulmuyor. Her şeyi bir tarafa bırakın yabancılarda bu görüntüyü görüyor. Yetkililer neden buna çözüm bulmuyor” diye tepki gösterdiler.Kars’a bu görüntün hiç yakışmadığını belirten vatandaşlar, “Subatan yolu hayvan pisliğinden geçilmiyor. Çocuklarımız hastalanıyor. Kapı ve pencerelerimizi açamıyoruz. Koku içeriye doluyor. Gerçekten burası çok kötü yetkiler buraya bir çözüm bulmalı, hayvan gübreleri ve tezek yığınları buradan kaldırılmalıdır” dediler.