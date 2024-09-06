Kars’ta şehir ulaşımını kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı. Şehir merkezinin çıkışında yer alan yeni otogarın yolları sıcak asfaltla kaplanması için çalışmalar başlatıldı.Kars Belediyesi tarafından yürütülen çalışmayla, otogar bölgesindeki mevcut yollar modernize edilerek daha güvenli ve konforlu hale getirilecek. Sıcak asfalt uygulaması, yolun dayanıklılığını artırırken aynı zamanda araç trafiğinin düzenlenmesine de katkıda bulunacak.Yapımı tamamlanan ve sadece yol yapımı kalan Yeni Otogar’da çalışmalar aralıksız devam ediyor. Otogarın giriş çıkış yolları belediye ekiplerince yapılıyor. Yol yapım çalışmalarının belirlenen süre içinde tamamlanması planlanıyor. Yol yapımı tamamlandıktan sonra Yeni Otogar’ın hizmete açılması bekleniyor.