Kars’ta çok katlı bir otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Otel odalarında mahsur kalan ve aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Olay, sabah saatlerinde Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Konak Otel’de meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın büyüyerek diğer katlara da yayıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da odalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya başladı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.Bölgeye Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Ötüken Senger de gelerek yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.