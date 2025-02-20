Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte vatandaşların da kar mesaisine başladı. Gece saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri kaldırım ve yolları, vatandaşlar ise evleri ile işyerlerinin önlerinin karını temizliyor. Bazı araçlar ise buzlanan yollarda kaydı, yokuşu çıkamayan araçlar geri döndü.Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı okulların tatil edildiği Kars’ta belediye ekipleri, ana arterler ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başladı. Çalışmalara destek veren esnaf ve vatandaşlar ise iş yerlerinin önünü temizleyerek ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi.Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceğini bildirerek, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarının da ulaşıma kapalı bulunuyor. Eğitim-öğretime de 1 gün ara verildi. Kentte kar ve tipi etkisini sürdürüyor.