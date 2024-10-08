Kars’ta polis uyuşturucu tacirlerini yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 3 uyuşturucu taciri tutuklandı.Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Sokak Satıcıları (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 37,41 gram esrar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Olayla ilgili olarak şüpheli 3 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.