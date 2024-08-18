Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistanlı sanatçıların folklor gösteriler Karslıları büyüledi.Ani’nin Fethinin 960. yıl dönümü kutlama programı katılmak üzere Kars’ta bulunan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistanlı sanatçıları tarafından sergilenen "Türk Dünyasından Esintiler" gösterisi Bedesten Bölgesi’nde yapıldı.Yüzlerce Karslının katılım sağladığı gösteride Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistanlı folklorcuların, sanatçılar eşliğinde yaptığı gösteri beğeni kazandı.Gece geç saatlere kadar süren etkinlikte, vatandaşlar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Sanatçıların şarkılarını eşlik eden vatandaşlar, folklor gösterilerini ise dakikalarca ayakta alkışladı. Etkinlikler, gece geç saatlerde sona erdi.