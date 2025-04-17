Kars’ta Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, toplumda turizm konusunda farkındalığı artırmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla bir dizi program düzenledi.Kars Valiliği koordinasyonunda Bedesten bölgesinde kutlama etkinliği düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programa Vali Vekili Muhammed Enes Çıkrık, Belediye Başkan Vekili Muzaffer Özkesemen, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Bayram Yığcı, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, davetliler ve öğrenciler katıldı.Programda Aşıklar dinletisinin ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Etkinlik el sanatları ve turizm tanıtım sergisinin gezilmesiyle sona erdi.