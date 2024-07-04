Kars’ta otomobil koyun sürüsüne çarptı. Feci kazada sürü sahibi hayatını kaybederken, 6 koyun ise telef oldu.Kaza; Paşaçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Paşaçayır istikametinden Kars istikametine seyir halindeki polis memuru M.A’nın kullandığı otomobil, Çakmak köyü kavşağında karayolunda koyun sürüsünü götüren H.K.’ya ve sürüye çarptı.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı ve ağır yaralanan H.K. Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan H.K. hayatını kaybetti. Kazada ayrıca otomobilin çarptığı 6 koyun telef oldu. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.