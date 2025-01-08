Kars’ta terör propagandası yağan 21 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.Kars İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince kent genelinde terör örgütüne yönelik 94 operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 21 kişi gözaltına alındı.Ayrıca jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 26 gram Bonzai, 5 gram Esrar, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 366 mühimmat, 20 ton orman emvali, 20 cep telefonu, 3 dedektör, 29 muhtelif kazı malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olaylarla ilgili 46 şüpheli gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.Jandarma düzensiz göçmenlere yönelik yaptığı çalışmada ise 14 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler yapılan işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.