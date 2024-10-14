Kars’ta sonbaharın gelmesiyle birlikte temizlik işçileri, ağaçların döktüğü yaprakları temizlemek için yoğun bir mesaiye girdi.Şehir merkezindeki parklar, bahçeler ve sokaklar, yeşil yaprakların yerini turuncu ve sarı tonlarına bıraktı. Temizlik ekipleri, her gün sabah erken saatlerde başlayarak, ağaçların altlarını temizliyor ve topladıkları yaprakları çöp kamyonlarıyla şehir dışına çıkarıyor.Kars Belediyesi, sonbahar döneminde yaprak temizliği için özel bir program uyguluyor. Ekipler, hem görüntü kirliliğini önlemek hem de kaldırım ve caddeler yaprakların savrulmasını engellemek amacıyla düzenli olarak çalışmalarını sürdürüyor.Şehrin daha temiz ve düzenli bir görünüm kazanması için yürütülen çalışmalar, Kars’ın doğal güzelliklerinin korunmasına da katkı sağlıyor. Temizlik işçilerinin özverili çalışmaları, vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.