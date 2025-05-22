Kars’ta yeşilin tonları, meralarda otlayan hayvan sürüleri ve gökyüzünün mavisiyle birleşen Arpaçay Menderesleri görsel şölen sunuyor.Kars’ın doğal güzelliklerinden biri olan Arpaçay Menderesleri, baharda adeta bir tabloyu andıran manzaralar sunuyor. Coşkuyla akan suların arasında meralara yayılan hayvan sürüleri, kentin doğayla birleşen bütün güzelliklerini gözler önüne seriyor. Mendereslerin yanı başında bulunan Arpaçay’a bağlı Okçuoğlu köyünde yaşayan Tanju Altay, mendereslerin Kars turizmine kazandırılmasını istedi. Çok sayıda fotoğrafçının köylerine gelerek mendereslerin fotoğrafını çektiğini ifade eden Altay, "Menderesler Arpaçay’dan doğarak, köyümüzün sınırlarından kıvrım kıvrım süzülerek Hazar Denizi’ne dökülüyor. Mendereslerin köyümüz sınırından geçmesi köyümüze ayrıca bir güzellik katıyor. Yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel oluyor. Kışın yerli ve yabancı turistlerin köyümüze gelerek mendereslerin fotoğraflarını çekmesi bizi gururlandırıyor. Yazın da ayrı güzel oluyor. Çiçeklerin, kuş cıvıltılarının mendereslerle birleşmesi bir başka güzel oluyor. Buranın turizme kazandırılmasını bekliyoruz" dedi.Arpaçay’dan doğan ve kıvrılarak Aras Nehri ile buluşan menderesler, uzun yolculuktan sonra Hazar Denizi’ne dökülüyor. Mendereslerin yılan gibi kıvrımları, meraların yeşili ve hayvan sürüleri ile birleşmesi eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor. Her mevsim bir başka güzelliğe bürünen menderesler, dronla havadan görüntülendi.