Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında Şubat ayı "Asayiş ve Güvenlik" değerlendirme toplantısı düzenlendi.Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.Kars Valisi Ziya Poat, Vali Ziya Polat, Ramazan ayının bu huzur iklimini, bu kadim şehirde Karslılarla birlikte karşılamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Polat, "Emniyet ve Jandarma birimlerimiz tarafından ilimizin huzuru ve güvenliği için gerçekleştirdiğimiz operasyonlar aralıksız devam etmektedir. Bu vesile ile mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle, fedakârca, gece, gündüz demeden görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi.2025 yılının Şubat ayında kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Vali Polat, "301 bin 499 şahıs, 120 bin 745 araç sorgusu yapıldı. Haklarında toplam 125 yıl, 197 ay ve 799 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 40 aranan şahıs yakalandı. Haklarında toplam 2.680.014 TL adli para cezası hükmü bulunan 13 aranan şahıs, İfadeye yönelik aranması bulunan 43 aranan şahıs ve yoklama kaçağı 233 şahıs olmak üzere topam 329 aranan kişi yakalandı. Geçmiş tarihlerde meydana gelen 2 Dolandırıcılık, 1 Kişilere Ait Mala Zarar Verme, 1 Motosiklet Hırsızlığı olmak üzere toplam 4 faili meçhul olay aydınlatılmıştır. Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü 2 şahıs yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış ve yasadışı yollarla ülkemizde bulunan 39 düzensiz göçmen şahıs yakalanmıştır. 6114 SKM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun) suçu kapsamında 1 kulaklık, 1 adet kamera, 1 modem, 1 ses aktarım cihazı ele geçirilmiştir. Tefecilik suçu kapsamında (TCK-241) muhtelif sayıda belge ve doküman ile başka şahıslara ait banka ve kredi kartı bilgileri ele geçirilmiştir. Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek suçu kapsamında 1 adet şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirilmiştir" diye konuştu.Polat, "Jandarma Komando birliklerimizce; Şubat ayı içerisinde ilimiz kırsal alanında 59, TEM Şube tarafından ise sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 14 şahsa yönelik olmak üzere toplam 73 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen adli operasyonlar sonucunda 10 şahıs yakalanmıştır. 4 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.Emniyet Birimlerimiz tarafından, Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şahsa, Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme Veya Üye Olma suçu kapsamında 1 şahsa adli işlem yapılmıştır" şeklinde konuştu.Vali Ziya Polat, yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantı daha sonra sona erdi.