Kars’ta etkili olan sis, soğuk ve kırağı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürerek ulaşımda aksamalara neden olurken, soğuktan ağaçlarda kırağı oluştu.Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 18 dereceye düşmesiyle birlikte oluşan kırağı, ağaçları beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise sis ve kırağı tutan ağaçların arasında yürüdü.Havaların soğuk olduğunu ifade eden Ömer Can Demir, “Her taraf kırağı tutmuş, çok soğuk ayaz, bu soğuk hava şartlarında işe gidiyoruz” dedi.Öte yandan, kentte etkili olan sis, soğuk hava ağaçlarda oluşan kırağı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Kars’ta hava sıcaklığı gece sıfırın altında 21 derece, gündüz saatlerinde ise sıfırın altında 18 derece olarak ölçüldü.