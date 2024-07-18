Kars’ta polis yaptığı çalışmalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent geleninde yapılan çalışmalarda; 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 4 şarjör ile 48 fişek, 5 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 5 şarjör ve 21 fişek, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 4 şarjör ve 5 fişek ile 1 tek kırma av tüfeği, ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Silahlarla birlikte çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Ayrıca yapılan aramalarda şüpheliler üzerinde 4 muşta ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce suç ve suçlulara karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi.